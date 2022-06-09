Офіційний курс валют

У четвер, 9 червня, НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 31,41 гривні за євро. Це на 22 копійки більше, ніж днем раніше. Тоді як американський долар з 24 лютого коштує 29,25 гривні за долар.

Варте уваги Нацбанк перерахував на потреби ЗСУ десятки мільярдів гривень: про яку суму йдеться

Тоді як польський злотий демонструє таку ж динаміку. Курс валюти зупинився на рівні 6,87 гривні за злотий. Це на 7 копійок більше, ніж було до цього. Тоді як британський фунт стерлінгів на сьогодні коштує 36,71 гривні за фунт. Це на 17 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

Важливо! Національний банк України з 21 травня повідомив про скасування обмеження курсу, за яким банки в Україні можуть продавати готівкову валюту. З 24 лютого до цього курс не міг перевищувати офіційний більше ніж на 10%. Аналогічні обмеження також скасували щодо курсу, за яким банки списують з рахунків своїх клієнтів кошти в гривні, при розрахунку гривневими картками за кордоном.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 9 червня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,46 гривні, продаж – 35,47 гривні.

Євро: покупка – 36,31 гривні, продаж – 37,73 гривні.

Злотий: покупка – 7,96 гривні, продаж – 8,23 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 43,10 гривні, продаж – 45,37 гривні.

Додамо, що Нацбанк з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну встановив фіксований курс долара. Тому варто враховувати той факт, що всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

Цікаво – Зеленський зустрівся із сином легендарного інвестора: дивитися відео