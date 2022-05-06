Нацбанк установил новую стоимость евро и злотого: курс валют на 6 мая

Нацбанк установил официальный курс валют на 6 мая 2022 года. Евро и злотый вернули рост, в то время как фунт стерлингов существенно подешевел.

Официальный курс валют

В четверг, 6 мая, НБУ установил официальный курс евро на уровне 30,86 гривны за евро. Это на 6 копеек больше, чем днем раньше.

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Польский злотый продолжает расти в цене. Однако всего на 4 копейки: теперь его курс составляет 6,62 гривны за злотый. В то же время, британский фунт стерлингов теперь стоит 36,25 гривны за фунт. Это на 34 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Наличный курс валют

Национальный банк Украины заморозил курс доллара США еще 24 февраля – день полномасштабного вторжения России в Украину. До конца войны курс будет на уровне. Однако сейчас украинские банки могут продавать валюту населению по курсу не больше, чем наот официального, то есть –

Согласно данным finance.ua, ситуация с наличным курсом валют в Украине по состоянию на 4 мая выглядит следующим образом:

Доллар: покупка – 31,53 гривны, продажа – 32,17 гривны.

Евро: покупка – 33,12 грн, продажа – 33,95 грн.

Злотый: покупка – 7,22 гривны, продажа – 7,61 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 40,18 грн, продажа – 43,93 грн.

Следует добавить, что Национальный банк Украины с начала полномасштабной войны установил фиксированный курс доллара. Как известно, все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с долларом США на международном рынке.

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Российский миллиардер Олег Тиньков заявил, что его заставили продать активы в одном из крупнейших банков в государстве-агрессоре. Российский магнат подчеркнул, что соответствующий приказ поступил из Кремля. Главная причина – он публично осудил военное вторжение России в Украину.

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