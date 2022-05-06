Офіційний курс валют

У четвер, 6 травня, НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 30,86 гривні за євро. Це на 6 копійок більше, ніж днем раніше.

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Польський злотий продовжує зростати в ціні. Проте всього на 4 копійки: тепер його курс становить 6,62 гривні за злотий. Водночас британський фунт стерлінгів тепер коштує 36,25 гривні за фунт. Це на 34 копійки менше, ніж у попередній банківський день.

Важливо! Національний банк України заморозив курс долара США ще 24 лютого – день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До кінця війни курс буде на рівні 29,25 гривні за долар. Проте зараз українські банки можуть продавати валюту населенню за курсом, не більшим, ніж на 10% від офіційного, тобто – 32,18 гривні.

Готівковий курс валют

Згідно з даними finance.ua, ситуація з готівковим курсом валют в Україні станом на 4 травня виглядає наступним чином:

Долар: покупка – 31,53 гривні, продаж – 32,17 гривні.

Євро: покупка – 33,12 гривні, продаж – 33,95 гривні.

Злотий: покупка – 7,22 гривні, продаж – 7,61 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 40,18 гривні, продаж – 43,93 гривні.

Варто додати, що Національний банк України з початку повномасштабної війни встановив фіксований курс долара. Як відомо, всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з доларом США на міжнародному ринку.

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