Официальный курс валют
В четверг, 6 мая, НБУ установил официальный курс евро на уровне 30,86 гривны за евро. Это на 6 копеек больше, чем днем раньше.
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Наличный курс валют
Согласно данным finance.ua, ситуация с наличным курсом валют в Украине по состоянию на 4 мая выглядит следующим образом:
- Доллар: покупка – 31,53 гривны, продажа – 32,17 гривны.
- Евро: покупка – 33,12 грн, продажа – 33,95 грн.
- Злотый: покупка – 7,22 гривны, продажа – 7,61 гривны.
- Фунт стерлингов: покупка – 40,18 грн, продажа – 43,93 грн.
Следует добавить, что Национальный банк Украины с начала полномасштабной войны установил фиксированный курс доллара. Как известно, все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с долларом США на международном рынке.
Больше финансовых новостей:
- Российский миллиардер Олег Тиньков заявил, что его заставили продать активы в одном из крупнейших банков в государстве-агрессоре. Российский магнат подчеркнул, что соответствующий приказ поступил из Кремля. Главная причина – он публично осудил военное вторжение России в Украину.
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