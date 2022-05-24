Нацбанк установил новую стоимость евро и злотого: курс валют на 24 мая

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 24 мая 2022г. Евро, злотый и фунт стерлингов продолжают расти в цене по отношению к украинской гривне.

Официальный курс валют

Во вторник, 24 мая, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 31,18 гривны за евро. Это на 26 копеек больше, чем днем раньше. В то время как стоимость американского доллара остановилась на уровне 29,25 гривны за доллар.

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Польский злотый тоже вырос в цене. Официальный курс остановился на уровне 6,75 гривны за злотый. Это на 8 копейки больше, чем днем ранее. Тогда как британский фунт стерлингов на сегодняшний день стоит 36,79 гривны и за фунт. Это на 31 копейку больше, чем в предыдущий банковский день.

Наличный курс валют

Нацбанк с 21 мая отменил ограничение курса, согласно которому банки в Украине могут продавать наличную валюту. С 24 февраля 2022 года до этого курс не мог отклоняться от официального более. Аналогичные ограничения также отменили по курсу, по которому банки списывают со счетов своих клиентов средства в гривне, при расчете гривневыми картами за рубежом.

По даннымfinance.ua , наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 24 мая остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,59 гривны, продажа – 36,10 гривны.

Евро: покупка – 36,20 грн, продажа – 37,89 грн.

Злотый: покупка – 7,93 гривны, продажа – 8,45 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 44,35 гривны, продажа – 48,25 гривны.

Добавим, что Нацбанк с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара . Поэтому следует учитывать тот факт, что все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

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