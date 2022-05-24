Официальный курс валют
Во вторник, 24 мая, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 31,18 гривны за евро. Это на 26 копеек больше, чем днем ранее. В то время как стоимость американского доллара остановилась на уровне 29,25 гривны за доллар.
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Польский злотый тоже вырос в цене. Официальный курс остановился на уровне 6,75 гривны за злотый. Это на 8 копеек больше, чем днем ранее. Тогда как британский фунт стерлингов на сегодняшний день стоит 36,79 гривны за фунт. Это на 31 копейку больше, чем в предыдущий банковский день.
Наличный курс валют
По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 24 мая остановился на уровне:
- Доллар: покупка – 34,59 гривны, продажа – 36,10 гривны.
- Евро: покупка – 36,20 гривны, продажа – 37,89 гривны.
- Злотый: покупка – 7,93 гривны, продажа – 8,45 гривны.
- Фунт стерлингов: покупка – 44,35 гривны, продажа – 48,25 гривны.
Добавим, что Нацбанк с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара. Поэтому следует учитывать тот факт, что все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.
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