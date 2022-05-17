Нацбанк установил новую стоимость евро и злотого: курс валют на 17 мая

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 17 мая 2022г. Евро, злотый и фунт стерлингов вернулись к росту по отношению к украинской гривне.

Официальный курс валют

Во вторник, 17 мая, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 30,48 гривны за евро. Это на 10 копеек больше, чем днем раньше.

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Польский злотый тоже вырос в цене. Теперь его курс составляет 6,53 гривны за злотый, что на 4 копейки больше, чем в понедельник. В то время как британский фунт стерлингов на сегодняшний день стоит 35,86 гривны за фунт. Это на 20 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Наличный курс валют

Национальный банк Украины решил заморозить курс доллара США еще 24 февраля. До конца войны курс будет оставаться на уровне. В то же время украинские банки могут продавать валюту населению по курсу, не больше, чем наот официального, то есть –

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 16 мая остановился на уровне:

Доллар: покупка – 31,72 гривны, продажа – 31,78 гривны.

Евро: покупка – 32,40 гривны, продажа – 32,98 гривны.

Злотый: покупка – 7,26 грн, продажа – 7,66 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 41,25 грн, продажа – 43,72 грн.

Напомним, что Нацбанк с момента начала полномасштабного военного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара. Поэтому нужно учитывать тот факт, что все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

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