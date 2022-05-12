Нацбанк установил новую стоимость евро и злотого: курс валют на 12 мая

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 12 мая 2022г. Евро продемонстрировал отрицательную динамику, в то время как злотый и фунт стерлингов наоборот подорожали.

Официальный курс валют

В четверг, 12 мая, НБУ установил официальный курс евро, остановившийся на уровне 30,85 гривны за евро. Это на 2 копейки меньше, чем днем раньше.

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В то же время польский злотый вырос в цене. Однако всего на 1 копейку: теперь его курс составляет 6,62 гривны за злотый. В то время как британский фунт стерлингов на сегодняшний день стоит 36,15 гривны и за фунт. Это на 6 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Наличный курс валют

Национальный банк Украины решил заморозить курс доллара США еще 24 февраля. До конца войны курс будет оставаться на уровне. В то же время украинские банки могут продавать валюту населению по курсу, не больше, чем наот официального, то есть –

Согласно данным finance.ua, ситуация с наличным курсом валют в Украине по состоянию на 11 мая выглядит следующим образом:

Доллар: покупка – 31,88 гривны, продажа – 32,39 гривны.

Евро: покупка – 33,20 грн, продажа – 33,95 грн.

Злотый: покупка – 7,33 гривны, продажа – 7,58 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 41,23 гривны, продажа – 42,82 гривны.

Напомним, что Нацбанк с момента начала полномасштабного военного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара. Как известно, все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

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