Официальный курс доллара и евро
В четверг, 10 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,98 гривны, что на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты несколько выросла. Курс евро остановился на уровне 31,97 гривны, что на 4 копейки больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,92 – 27,94.
- Евро – 31,91 – 31,93.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,83 гривны, продажа – 28,07 гривны.
- Евро: покупка – 31,72 гривны, продажа – 32,11 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара США в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики указали, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года прогнозируют, что доллар будет стоить 28,70 гривны.