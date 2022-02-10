Офіційний курс долара та євро
У четвер, 10 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,98 гривні, що на 2 копійки більше, ніж у попередній банківський день.
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Вартість європейської валюти трохи зросла. Курс євро зупинився на рівні 31,97 гривні, що на 4 копійки більше, ніж за день до того.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,92 – 27,94.
- Євро – 31,91 – 31,93.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,83 гривні, продаж – 28,07 гривні.
- Євро: купівля – 31,72 гривні, продаж – 32,11 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Міжнародний валютний фонд очікує, що середньорічний курс долара США у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Мінекономіки вказали, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні, а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.
- У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці року прогнозують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.