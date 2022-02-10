Офіційний курс долара та євро

У четвер, 10 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,98 гривні, що на 2 копійки більше, ніж у попередній банківський день.

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Вартість європейської валюти трохи зросла. Курс євро зупинився на рівні 31,97 гривні, що на 4 копійки більше, ніж за день до того.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 27,92 – 27,94.

Євро – 31,91 – 31,93.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,83 гривні, продаж – 28,07 гривні.

Євро: купівля – 31,72 гривні, продаж – 32,11 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Міжнародний валютний фонд очікує, що середньорічний курс долара США у 2022 році зупиниться на позначці у 27,43 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Мінекономіки вказали, що середньорічний курс долара США досягне 27,80 гривні , а наприкінці року – зросте до 28,10 гривні.

, а наприкінці року – зросте до У бюджет на 2022 рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, в кінці року прогнозують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу