Официальный курс валют

В среду, 13 апреля, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 31,78 гривны за евро. Это на 12 копеек меньше, чем было во вторник, 12 апреля.

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Польский злотый тоже подешевел – на 3 копейки: теперь его курс составляет 6,83 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов стоит 38,09 гривны за фунт. Это также на 3 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 29,96 гривны, продажа – 31,02 гривны.

Евро: покупка – 32,83 гривны, продажа – 34,05 гривны.

Злотый: покупка – 7,17 грн, продажа – 7,54 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 39,27 гривны, продажа – 42,94 гривны.

Гривна будет стабильной

Напомним, что НБУ заморозил курс доллара еще с 24 февраля. До конца войны он будет на уровне 29,25 гривны за доллар. По словам инвестиционного банкира Сергея Фурсы, это совершенно нормально. Напротив, НБУ демонстрирует качественное прохождение кризиса. Фурса выделил 2 основных фактора, почему нет обвала гривны:

низкий импорт (а это нивелирует факт низкого экспорта);

поддержка западных партнёров.

Гетманцев добавил, что предпосылок для обесценивания гривны нет, а золотовалютные резервы даже больше, чем были до войны.

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