Офіційний курс валют

У середу, 13 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 31,78 гривні за євро. Це на 12 копійок менше, ніж було у вівторок, 12 квітня.

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Польський злотий також подешевшав – на 3 копійки: тепер його курс становить 6,83 гривні за злотий. Британський фунт стерлінгів коштує 38,09 гривні за фунт. Це також на 3 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: покупка – 29,96 гривні, продаж – 31,02 гривні.

Євро: покупка – 32,83 гривні, продаж – 34,05 гривні.

Злотий: покупка – 7,17 гривні, продаж – 7,54 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 39,27 гривні, продаж – 42,94 гривні.

Гривня буде стабільною

Нагадаємо, що НБУ заморозив курс долара ще з 24 лютого. До кінця війни він буде на рівні 29,25 гривні за долар. За словами інвестиційного банкіра Сергія Фурси, це абсолютно нормально. Навпаки НБУ демонструє якісне проходження кризи. Фурса виділив 2 основні фактори, чому немає обвалу гривні:

низький імпорт (а це нівелює факт низького експорту);

підтримка західних партнерів.

Гетманцев додав, що передумов для знецінення гривні немає, а золотовалютні резерви навіть більші, ніж були до війни.

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