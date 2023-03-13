Национальный банк Украины одержал победу в номинации "Центральный банк года". Это произошло впервые. Таким образом, международное сообщество отметило эффективную работу украинского регулятора в 2022 году.

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НБУ одержал важную победу

Эксперты высоко оценили деятельность Нацбанку в условиях полномасштабного вторжения России против Украины. В частности, речь идет о способности регулятора гарантировать стабильную и непрерывную работу финансовой системы. Выделяют следующие аспекты деятельности центрального банка за прошлый год:

Принятие ряда жестких и эффективных решений в первые дни полномасштабного вторжения России против Украины. Это помогло сохранить стабильность финансовой системы;

Обеспечение бесперебойной работы банковской системы;

Нацбанк позаботился о безопасности и защите данных, информации, а также дальнейшей полноценную работу платежной инфраструктуры для безналичных платежей;

полноценную работу платежной инфраструктуры для безналичных платежей; сохранение доверия общества и бизнеса к банковской системе Украины;

регулярная коммуникация НБУ с гражданами, бизнесом, государственными органами и участниками финансовой системы.

Кроме того, с первых дней полномасштабной войны России против Украины НБУ активно общался с международными партнерами. Это делалось для достижения двух основных целей – получение финансовой помощи и усиление давления на агрессора.

Ранее в номинации "Центральный банк года" получал регулятор, за 12 месяцев сумевший усилить свой авторитет и реализовавший мероприятия в пределах своего мандата. В то же время, центробанк заботился о прогрессивности своей политики и надлежащей коммуникации.