Національний банк України виборов перемогу у номінації "Центральний банк року". Це сталося вперше. Таким чином, міжнародна спільнота відзначила ефективну роботу українського регулятора у 2022 році.

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НБУ здобув важливу перемогу

Експерти високо оцінили діяльність Нацбанку в умовах повномасштабного вторгнення Росії проти України. Зокрема, йдеться про здатність регулятора гарантувати стабільну та безперервну роботу фінансової системи. Виділяють такі аспекти діяльності центрального банку за минулий рік:

Ухвалення низки жорсткий та ефективних рішень у перші дні повномасштабного вторгнення Росії проти України. Це допомогло зберегти стабільність фінансової системи;

Забезпечення безперебійної роботи банківської системи;

Нацбанк подбав про безпеку та захист даних, інформації, а також подальшу повноцінну роботу платіжної інфраструктури для безготівкових платежів;

повноцінну роботу платіжної інфраструктури для безготівкових платежів; Збереження довіри суспільства та бізнесу до банківської системи України;

Регулярна комунікація НБУ з громадянами, бізнесом, державними органами та учасниками фінансової системи.

Крім того, з перших днів повномасштабної війни Росії проти України НБУ активно комунікував з міжнародними партнерами. Це робили задля досягнення двох основних цілей – отримання фінансової допомоги та посилення тиску на агресора.

Раніше у номінації "Центральний банк року" отримував регулятор, який за 12 місяців зумів посилити свій авторитет та реалізував заходи в межах свого мандата. Водночас центробанк дбав про прогресивність своєї політики та належну комунікацію.