Нацбанк перечислил на нужды ВСУ десятки миллиардов гривен: о какой сумме идет речь
Источник:Нацбанк
На официальном сайте Нацбанка можно найти специальный счет, на который приходят средства для помощи украинской армии. В центробанке назвали сумму, которую по состоянию на 1 июня уже перечислили для нужд ВСУ.
Согласно данным НБУ, на нужды украинских военных удалось перечислить 16,9 миллиарда долларов. На сегодняшний день на специальном счете осталось 270 миллионов гривен.
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НБУ перечислил почти 17 миллиардов гривен для ВСУ
В целом с момента создания этой инициативы, на счет Нацбанка перечислили более 17,1 миллиарда гривен в эквиваленте. Также центробанк информирует, что около 5,3 миллиарда гривен они получили из других стран и в иностранной валюте. Речь идет о следующих денежных единицах:
- доллар (США, Канада, Австралия),
- евро,
- фунт стерлингов,
- японская иена,
- швейцарский франк,
- польский злотый,
- китайский женьминьби.
Что известно о юане женьминьбиЭто официальная валюта Китайской Народной Республики. Эмиссионный институт – Народный банк Китая.
Деньги на спецсчет НБУ перечисляли как украинцы и наши предприятия, так и представители международного сообщества. Речь идет о десятках стран. Среди них:
- США,
- Великобритания,
- Германия,
- Швеция,
- Финляндия,
- Польша,
- Швейцария,
- Норвегия,
- Австралия,
- Канада,
- Болгария,
- Франция и другие.
Нацбанк о спецсчете для гуманитарных нужд
По состоянию на 1 июня 2022 года на специальном счете Министерства социальной политики, созданном украинским центробанком для гуманитарных нужд, сохраняется сумма в размере почти 174 миллионов гривен. Приблизительно половина суммы поступила не из Украины и в иностранных валютах.
Средствами на этом счету распоряжается Министерство социальной политики Украины. Ведомство уже направило ориентировочно 393 миллиона гривен на оказание гуманитарной помощи пострадавшим от неспровоцированной войны, которую Россия начала в Украине.