Санкции или обвал цен на нефть: что больше бьет по экономике России сильнее

На российскую экономику сейчас давят не только западные санкции, но и низкие цены на нефть Urals. Однако, что касается падения цен на нефть, – это непостоянное явление, а вот эффект от санкционного давления наоборот.

Санкции затрудняют добычу нефти

Экономист Олег Гетман во время разговора с 24 Каналом заметил, что санкции против России выполнили свою роль еще несколько лет назад. Они больше всего влияли не на цену нефти, а на объемы ее добычи. Поэтому из-за отсутствия нового оборудования, инновационных технологий, добыча нефти в России постепенно уменьшается.

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Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Действующая ситуация на рынке нефти связана фактически с единственным фактором: торговыми войнами в мире, которые спровоцировал Трамп. Дополнительные пошлины и начало торговых войн замедляют экономики крупных стран. Замедляется экономика, соответственно, уменьшается потребление и газа, и нефти.

По мнению экономиста, экономическое замедление уже началось. И он приводит конкретные факты:

I квартал в этом году США завершили со спадом ВВП на 0,3%.

Поэтому все нефтяные трейдеры ожидают, что будет сокращаться потребление нефти и цена на нефть начинает падать.

Дополнительным фактором на рынке является решение ОПЕК и ее фактического лидера Саудовскую Аравию об увеличении добычи нефти.

На фоне сокращения потребления они еще и увеличивают добычу, что стало еще одним фактором, который способствовал дополнительному падению цен на нефти. Именно поэтому нефть Brent движется вниз. А бренд нефти Urals просто привязан к Brent,

– объясняет Гетман.

Санкции создали условия, а обвал цен на нефть усиливает давление

Экономист Илья Несходовский отмечает, что санкции создали соответствующие условия, что падение цен на нефть существенно повлияло на экономическую ситуацию в России. Когда цены на российскую нефть существенно упали, после введения ценового потолка в 60 долларов за баррель, – это был сильный удар по российскому бюджету.

Илья Несходовский Экономист, руководитель аналитического направления сети "АНТС" Затем они (россияне – 24 Канал) научились обходить санкции, продавая нефть с большими скидками, чем обычно. Также санкции существенно ограничивали экспортные возможности России в других сферах: газ, уголь, металл и другие виды продукции.

Экономист Олег Пендзин в разговоре с 24 Каналом заметил, что для российской экономики чрезвычайно важна цена на нефть. Более того, она – определяющая.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Если бы цена на нефть была такая низкая, как сейчас, но не было бы санкций, Россия бы имела гораздо больше возможностей для выживания. Я бы не сказал, что лучше одно или второе.

Несходовский считает, что нынешнее падение цен на нефть это лишь 40% негативного влияния на экономику России. Тогда как санкции создали все необходимые предпосылки. Если нефть продолжит дешеветь, то фактор цен на нефть будет играть решающую роль. Влияние этого фактора на российскую экономику возрастет до 80%.

Еще один момент – это возможность осуществления транзакций. Санкции ограничили и существенно увеличили транзакционные расходы российских предприятий. Кроме того, санкции истощили те ресурсы, который был накоплен перед началом войны,

– добавляет он.

Также экономист отметил, что санкции, которые действовали в последние годы, отвечают за около 60% негативного состояния российской экономики.

Фонд национального благосостояния тает

Олег Гетман также отмечает, что Россия исчерпывает свой Фонд национального благосостояния, которым они все 3 года компенсируют убытки. В Фонде осталось лишь 35 миллиардов долларов, а было более 100 миллиардов.

Запасов фонда, по его мнению, хватит до конца 2025 года, возможно до осениі. Далее этой подушки не будет, поэтому россияне будут иметь такие варианты:

Сокращение расходов на войны в, чего они очень хотят, поскольку стремятся добиться той или иной сделки. Россия уже не вытягивает расходы на войну.

в, чего они очень хотят, поскольку стремятся добиться той или иной сделки. Россия уже не вытягивает расходы на войну. Запуск печатного станка, чтобы печатать деньги , поскольку кредиты им никто не дает. Исключением является Китай. Это приведет к инфляции, гиперинфляции, обеднению населения России.

, поскольку кредиты им никто не дает. Исключением является Китай. Это приведет к инфляции, гиперинфляции, обеднению населения России. Радикальное сокращение расходов на социальный сектор. Речь идет о медицине, образовании, социальных программах. Это решение также негативно повлияет на россиян.

Напомним, что в России готовятся к длительному периоду низких цен на нефть. В частности, Министерство экономического развития России прогнозирует, что в 2025 году средняя цена на нефть Urals будет колебаться на уровне 56 долларов за баррель. Это свидетельствует, что в российские власти ожидают, что цены на нефть упадут до самого низкого уровня со времен пандемии коронавируса.