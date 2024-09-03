На одну компанию, которая предоставляет микрокредиты, станет меньше: кого оштрафовал НБУ почти на 5 миллионов

Нацбанк принял ряд важных решений по деятельности финансовой компании ООО "Манифой". Следует добавить, что эта компания и раньше нарушала требования и законы.

НБУ аннулировал лицензию для еще одной финансовой компании

Национальный банк Украины после плановой инспекционной проверки принял решение об аннулировании лицензии для финансовой компании ООО "Манифой", которая еще также известна под наименованием Money4YOU. Эта компания выдавала микрокредиты.

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Кроме того, центробанка наложил штраф на компанию в размере 4,28 миллиона гривен. Эти меры воздействия связаны с рядом нарушений со стороны Money4YOU:

Компания не указывала в договорах о потребительском кредите дневную процентную ставку и ее расчет;

"Манифой" нарушила законы "О потребительском кредитовании", "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", "О финансовых услугах и финансовых компаниях", "Об электронной коммерции", и различные положения НБУ.

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Интересно, что в 2021 году НБУ уже обращал внимание на деятельность ООО "Манифой". В частности, в 2021 году регулятор неоднократно применял к компании меры воздействия за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг. Еще один инцидент произошел в 2023 году. Тогда компанию наказали за предоставление заведомо ложной информации.