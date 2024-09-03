НБУ анулював ліцензію для ще однієї фінансової компанії

Національний банк України після планової інспекційної перевірки ухвалив рішення про анулювання ліцензії для фінансової компанії ТОВ "Маніфою", яка ще також відома під найменуванням Money4YOU. Ця компанія видавала мікрокредити.

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Крім того, центробанку наклав штраф на компанію у розмірі 4,28 мільйона гривень. Ці заходи впливу пов'язані із низкою порушень зі сторони Money4YOU:

Компанія не зазначала в договорах про споживчий кредит денну процентну ставку та її розрахунок;

"Маніфою" порушила закони "Про споживче кредитування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про електронну комерцію", та різноманітні положення НБУ.

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Цікаво, що у 2021 році НБУ уже звертав увагу на діяльність ТОВ "Маніфою". Зокрема, у 2021 році регулятор неодноразово застосовував до компанії заходи впливу за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг. Ще один інцидент стався у 2023 році. Тоді компанію покарали за надання свідомо неправдивої інформації.