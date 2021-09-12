Немецко-американский бизнесмен Марк Шнайдер убежден, что в будущем развитие компании будет зависеть от уровня успеха логистики цепочек поставок, в отличие от прошлого года, когда внимание мира было сосредоточено на пандемии коронавируса и запасах на полках.

К теме Стремительный рост инфляции: 4 лучших способа защиты сбережений от обесценивания

Прогноз гендиректора Nestle относительно инфляции

Марк Шнайдер отметил, что глобальная индустрия перевозок находится в достаточно сложной ситуации. В частности, он рассказал о росте цен на энергоносители, упаковки, что, соответственно, привело к увеличению стоимости услуг. Кроме того, бизнесмен вспомнил о еще одно важном факторе – инфляции.

Что известно о Nestle? Компания была создана в 1866 году швейцарским фармацевтом Генри Нестле. Он стремился создать смесь для младенцев, которые не могли получить материнское молоко. Сегодня это крупнейший производитель продуктов и напитков в мире со многими всемирно известными брендами. По данным Yahoo! Finance , рыночная капитализация Nestle составляет 344,5 миллиарда долларов. Акции компании торгуются на уровне почти 125 долларов за каждую.