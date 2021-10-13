Пропасть между странами и новые вызовы: МВФ ухудшил прогноз восстановления глобальной экономики

Международный валютный фонд обнародовал новый прогноз относительно перспектив восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. О прогнозах и приоритетах – читайте дальше.

В МВФ считают, что восстановлению глобальной экономики замедляется, а риски появления новых вызовов наоборот растут. Кроме того, эксперты обеспокоены тем, что пропасть между бедными и богатыми странами продолжает увеличиваться.

Примечательно Искусство инвестиций: правила, которые помогут избежать базовых ошибок

МВФ ухудшил прогноз восстановления глобальной экономики

Фонд пересмотрел свой прогноз по росту экономики в 2021 году, снизив его на 0,1% до 5,9%. Показатели на 2022 год оставили без изменений – 4,9%. В МВФ добавила, что за минимальными изменениями стоит значительное снижение рейтинга некоторых стран. Прежде всего речь идет о государствах, которые развиваются, поскольку перспективы этой группы значительно ухудшились на фоне осложнения ситуации с пандемией.

В частности, МВФ обновил прогноз по росту первой экономики мира – США, снизив его на один пункт док концу. Что касается Украины, то в Фонде считают, что рост ВВП будет колебаться на уровне

Директор Департамента исследований МВФ и экономический советник Гита Гопинат отметила, что дефицит предложения на рынке в сочетание с ростом спроса приводит к росту цен на товары и имеет непосредственное отношение к потребителям.

Цены на продукты больше всего выросли именно в развивающихся странах, где проблема продовольственной безопасности является очень острой. Это увеличивает бремя бедных домохозяйств и повышает риск возникновения социальных волнений,

– добавила она.

Проблемы и приоритеты

Кроме того, страны в которых только формируется рынок, и развивающиеся страны сталкиваются с жесткими условиями финансирования, ведь долги увеличиваются, инфляция набирает обороты, а национальные валюты этих государств теряют позиции относительно американского доллара. В результате центробанки вынуждены повышать процентную ставку, для того, чтобы сдержать инфляционные ожидания.

Инфляционные ожидания Это предположение населения и предпринимателей о том, что инфляция возрастет в будущем на основании продолжение уже существующей тенденции, приводит к росту заработной платы, рост расходов, движения кривой совокупного предложения вверх за пределы естественного уровня национального продукта, говорит о дальнейшем росте инфляции.

Главной причиной подорожания продуктов, проблем с продовольствием и роста рисков на финансовых рынках Гита Гопинат назвала пандемию коронавируса. Она отметила, что сейчас приоритетом является вакцинация 40% населения в каждой стране к концу текущего года, а к середине 2022 года – 70%.

Интересно 1% богатых американцев владеет большими доходами, чем средний класс, – Федеральный резерв

В развитых странах уже вакцинировались почти 60% граждан, а некоторые даже получить бустерную дозу. Тогда как в странах с низким уровнем доходов почти 96% населения все еще не получили ни одного укола от COVID-19. В МВФ также ожидают, что экономический разрыв между бедными и богатыми странами будет и в дальнейшем увеличиваться, отметив что это серьезная проблема.