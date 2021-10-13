У МВФ вважають, що відновленню глобальної економіки сповільнюється, а ризики появи нових викликів навпаки зростають. Крім того, експерти занепокоєнні тим, що прірва між бідними та багатими країнами продовжує збільшуватися.

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МВФ погіршив прогноз відновлення глобальної економіки

Фонд переглянув свій прогноз щодо росту економіки у 2021 році, знизивши його на 0,1% до 5,9%. Показники на 2022 рік залишили без змін – 4,9%. У МВФ додала, що за мінімальними змінами стоїть значне зниження рейтингу деяких країн. Перш за все йдеться про держави, які розвиваються, оскільки перспективи цієї групи значно погіршилися на фоні ускладнення ситуації з пандемією.

Зокрема, МВФ оновив прогноз щодо зростання першої економіки світу – США, знизивши його на один пункт до 6%. Щодо України, то у Фонді вважають, що зростання ВВП буде коливатися на рівні 3,5%.

Директорка Департаменту досліджень МВФ та економічна радниця Гіта Гопінат зазначила, що дефіцит пропозиції на ринку у поєднання зі зростанням попиту призводить до зростання цін на товари та має безпосереднє відношення до споживачів.

Ціни на продукти найбільше зросли саме у країнах, які розвиваються, де проблема продовольчої безпеки є дуже гострою. Це збільшує тягар бідних домогосподарств та підвищує ризик виникнення соціальних заворушень,

– додала вона.

Проблеми та пріоритети

Крім того, країни у яких лише формується ринок, та країни, які розвиваються стикаються з жорсткішими умовами фінансування, адже борги збільшуються, інфляція набирає оберти, а національні валюти цих держав втрачають позиції щодо американського долара. У результаті, центробанки вимушені підвищувати проценту ставку, задля того, щоб стримати інфляційні очікування.

Інфляційні очікування Це припущення населення та підприємців про те, що інфляція зросте в майбутньому на підставі продовження вже існуючої тенденції, що приводить до зростання заробітної плати, зростання витрат, руху кривої сукупної пропозиції вгору за межі природного рівня національного продукту, що говорить про подальше зростання інфляції.

Головною причиною подорожчання продуктів, проблем з продовольством та зростання ризиків на фінансових ринках Гіта Гопінат назвала пандемію коронавірусу. Вона зазначила, що наразі пріоритетом є вакцинація 40% населення у кожній країні до кінця поточного року, на 2022 рік це показник становить 60%.

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У розвинених країнах уже вакцинувалися майже 60% громадян, а деякі навіть отримати бустерну дозу. Тоді як у країнах з низьким рівнем доходів майже 96% населення все ще не отримали жодного уколу від COVID-19. У МВФ також очікують, що економічний розрив між бідними та багатими країнами буде й надалі збільшуватися, наголосивши на тому що це серйозна проблема.