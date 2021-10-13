Издание Bloomberg сообщает, что совокупный капитал 60% американских домохозяйств из среднего класса меньше чем активы самых богатых людей США. Таким образом, американское богатство продолжает концентрироваться на верхушке.

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Богатство в США концентрируется в руках богачей

Согласно последнему отчету Федерального резерва, состояние 1% самых богатых американцев оценивают в 36,2 триллиона долларов, а 60% представителей среднего класса – 35,7 триллиона долларов. ФРС зафиксировала такой результат впервые с 1989 года, момента начала изучения этих данных.

Всего с начала пандемии и состоятельные американцы, и представители среднего класса увеличили свои капиталы. Поддержка правительства и социальная помощь в течение почти двух лет помогли значительной части жителей США, сломав модель стагнации. В то же время в 2020 году состояние 1% богачей выросло примерно на 4 триллиона долларов, что больше чем общий объем богатства 50% американцев, которые имеют финансовые трудности. Также с начала пандемии коронавируса капитал миллиардеров с США увеличился на 1,8 триллиона долларов.

Богатство в США концентрируется в руках богачей / Фото Unsplash