Глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что новая миссия Международного валютного фонда (далее МВФ) начнет работу в Украине 11 ноября и, скорее всего, продлится до 17 ноября.

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Новая миссия МВФ для Украины

Пышный добавил, что по результатам второй миссии МВФ должны сформировать финальные договоренности. В то же время в рамках технических дискуссий с участием главы Минфина планируется создать контур программы, которая станет основой для:

Работы Нацбанка в ближайшие годы;

Программы расширенного финансирования, которые надеются получить в Украине.

Интересно! В 2022 году заработали санкции ЕС в отношении российского угля. К сожалению, есть несколько стран, активно сотрудничающих с Россией в этой сфере. Речь идет о Турции, Китае, Индии, Африке.

Андрей Пышный также напомнил, что в прошлом месяце в Вене Австрия началась работа в рамках миссии МВФ вместе с НБУ, которая длилась до 20 октября. Сторонам удалось консолидировать позицию монетарно-фискальной политики. По его словам, в ходе переговоров они смогли обсудить ряд важных вопросов. В частности, речь идет о:

Макроэкономическую ситуацию;

Валютная политика;

Кредитно-денежные дела;

Финансовая устойчивость.

Также чиновники обсудили фискальную консолидацию взаимодействия между правительством и НБУ, как и необходимость более активного взаимодействия в финансировании потребностей украинского бюджета, внутреннего долгового рынка. Ранее Пышный сообщал, что мониторинговую программу МВФ для Украины могут утвердить уже в первой половине декабря.