Глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что новая миссия Международного валютного фонда (далее МВФ) начнет работу в Украине 11 ноября и, скорее всего, продлится до 17 ноября.
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Новая миссия МВФ для Украины
Пышный добавил, что по результатам второй миссии МВФ должны сформировать финальные договоренности. В то же время в рамках технических дискуссий с участием главы Минфина планируется создать контур программы, которая станет основой для:
- Работы Нацбанка в ближайшие годы;
- Программы расширенного финансирования, которые надеются получить в Украине.
Андрей Пышный также напомнил, что в прошлом месяце в Вене Австрия началась работа в рамках миссии МВФ вместе с НБУ, которая длилась до 20 октября. Сторонам удалось консолидировать позицию монетарно-фискальной политики. По его словам, в ходе переговоров они смогли обсудить ряд важных вопросов. В частности, речь идет о:
- Макроэкономическую ситуацию;
- Валютная политика;
- Кредитно-денежные дела;
- Финансовая устойчивость.
Также чиновники обсудили фискальную консолидацию взаимодействия между правительством и НБУ, как и необходимость более активного взаимодействия в финансировании потребностей украинского бюджета, внутреннего долгового рынка. Ранее Пышный сообщал, что мониторинговую программу МВФ для Украины могут утвердить уже в первой половине декабря.