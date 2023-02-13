Подготовка к пересмотру Мониторинговой программы: МВФ ведет переговоры с украинскими властями

Украина может получить масштабный кредит МВФ. Дискуссии по новой мониторинговой программе начались и понедельник, 13 февраля, между Украиной и Международным валютным фондом.

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

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Миссия МВФ во главе с Гевином Греем сегодня начинает обсуждение с представителями украинской власти по подготовке к пересмотру Программы мониторинга с участием Совета директоров,

– сказал постоянный представитель Международного валютного фонда.

Что даст Украине Мониторинговая программа

Мониторинговая программа МФВ нацелена на помощь Украине в поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и предусматривает ряд мер, направленных на:

посилення мобілізації доходів державного бюджету;

пожвавлення внутрішнього боргового ринку;

зміцнення фінансового сектора;

підвищення прозорості й ефективності управління в секторі державних підприємств.

Несмотря на то, что четырехмесячный план мероприятий не предусматривает непосредственно финансовую помощь, их проведение является необходимым условием для новой программы расширенного финансирования МВФ.

новую Мониторинговая программа с участием Совета (PMB) для Украины в конце декабря.

Получит ли Украина финансовую помощь от МВФ