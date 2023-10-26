История началась еще 12 лет назад. Тогда Стивен Томас получил оплату за запись видеоролика в биткоинах. В тот момент стоимость цифровой монеты колебалась на уровне 2 долларов за монету.

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Американец забыл пароль к кошельку с биткоинами на миллионы долларов

Как известно, стоимость биткоина уже давно стоит в разы больше. Исторический максимум криптовалюта зафиксировала на уровне 69 тысяч долларов за монету. Однако Стивен Томас выяснил, что у него есть серьезная проблема, когда курс цифровой монеты пересек отметку в 20 тысяч долларов.

Дело в том, что мужчина не сумел вспомнить пароль к своему криптокошельку. Более того, для того, чтобы все-таки получить доступ к биткоинам у него было 10 попыток. Томас уже использовал 8 из них.

Важно! На криптокошельке IronKey Стивен Томас имеет более 7 тысяч биткоинов. За 12 лет стоимость монет выросла до более 235 миллионов долларов. Интересно, что недавно стало известно о том, что правительство США контролирует биткоины более чем на 5 миллиардов долларов.

После публикации истории американца специалисты компании Unciphered предложили ему помощь. Они уверяли, что имеют опыт успешной разблокировки такого же криптогаманца, который избрал Томас. Специалисты даже показали свои умения журналистам.

Однако Стивен Томас отказался от их помощи. Мол, он уже заключил договор с другими специалистами. Например, одним из них – инженер Крис Тарновский, который заявил, что общался с Томасом только один раз.