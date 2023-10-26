Історія почалася ще 12 років тому. Тоді Стівен Томас отримав оплату за запис відеоролика у біткойнах. На той момент вартість цифрової монети коливалася на рівні 2 доларів за монету.

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Американець забув пароль до гаманця з біткойнами на мільйони доларів

Як відомо, вартість біткойна уже давно коштує в рази більше. Історичний максимум криптовалюта зафіксувала на рівні 69 тисяч доларів за монету. Проте Стівен Томас з’ясував, що у нього є серйозна проблема, коли курс цифрової монети перетнув позначку у 20 тисяч доларів.

Річ у тому, що чоловік не зумів згадати пароль до свого криптогаманця. Ба більше, для того, щоб все-таки отримати доступ до біткойнів у нього було 10 спроб. Томас уже використав 8 з них.

Важливо! На криптогаманці IronKey Стівен Томас має понад 7 тисяч біткойнів. За 12 років вартість монет зросла до понад 235 мільйонів доларів. Цікаво, що недавно стало відомо про те, що уряд США контролює біткойни на понад 5 мільярдів доларів.

Після публікації історії американця спеціалісти з компанії Unciphered запропонували йому допомогу. Вони запевняли, що мають досвід успішного розблокування такого ж криптогаманця, який обрав Томас. Фахівці навіть продемонстрували свої вміння журналістам.

Проте Стівен Томас відмовився від їхньої допомоги. Мовляв, він уже уклав відповідний договір з іншими спеціалістами. Для прикладу, одним із них – інженер Кріс Тарновський, який заявив, що спілкувався з Томасом лише один раз.