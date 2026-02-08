Могут ли урезать пенсию, если пенсионер работает

Многие украинцы после достижения пенсионного возраста решают, завершать ли трудовую деятельность или оставаться на работе. В Пенсионном фонде объясняют, что продолжение работы может повлиять на размер пенсии.

Как работа на пенсии влияет на размер выплат?

В большинстве случаев официальная работа после выхода на пенсию не приводит к уменьшению базового размера пенсии. Более того, действующее законодательство предусматривает возможность ее дальнейшего перерасчета, уточняют в Пенсионном фонде.

Однако отдельные доплаты или социальные надбавки могут зависеть от факта трудоустройства, из-за чего размер выплат может быть ниже чем у тех, кто не работает.

Например! Часть адресных пособий или доплат для неработающих пенсионеров может не начисляться, если человек официально работает. Также им не доступна ежегодная индексация пенсии.

Будет ли больше пенсия, если выйти на пенсию позже?

Важно понимать, что если пенсионер не оформлял пенсию сразу после достижения пенсионного возраста и продолжал работать, это может даже увеличить будущие выплаты, напоминают в Пенсионном фонде.

За каждый полный месяц отсрочки выхода на пенсию применяется повышающий коэффициент, что влияет на итоговый размер выплат:

на 0,5% за каждый полный месяц отсрочки выхода на пенсию, если человек откладывает ее оформление на срок до 5 лет.

если же отсрочка превышает 5 лет, повышение составляет около 0,75% за каждый полный месяц дополнительного страхового стажа.

Важно! При расчете такого повышения принимают во внимание только полные месяцы официальной работы. Если страховой стаж сформирован не за полный месяц, надбавка за этот период не начисляется.

Как еще можно увеличить пенсию самостоятельно?