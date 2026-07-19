Подозрительные купюры: где можно проверить подлинность долларов

Если украинцы сомневаются в подлинности денег, они всегда могут обратиться за профессиональной помощью. Это позволит прояснить ситуацию с деньгами.

Где можно проверить подлинность долларов и другой валюты

Это касается как гривны, так и иностранной валюты, о чем сообщили в Национальном банке Украины.

Украинцы могут обратиться в банки, которые и передают "подозрительные" средства в НБУ.

Проверка проводится бесплатно. В дальнейшем клиентам возмещается соответствующая сумма денежных знаков национальной валюты (то есть гривен), признанных подлинными и пригодными к обращению.

Банкноты иностранной валюты (речь идет о евро, долларах и т. п.), признанные подлинными, – независимо от степени износа или повреждения – возвращаются инициатору проверки.

Что касается фальшивых купюр: банкноты изымаются, но без возмещения стоимости. Об их изъятии Нацбанк уведомляет правоохранительные органы. В дальнейшем все поддельные деньги в установленном порядке передаются их уполномоченным сотрудникам для проведения расследований.

Более того, регулятор уже сообщал, что уровень подделки гривен по итогам 2025 года снизился в три раза по сравнению с показателем 2024 года.

Следует добавить, что уровень изъятия поддельных банкнот иностранной валюты по итогам 2025 года также снизился. Он уменьшился примерно на четверть по сравнению с 2024 годом.

То есть, если украинец или украинка сомневаются в подлинности купюр, они всегда могут обратиться в банки. Там и проведут экспертизу банкнот.

Что еще стоит знать о поддельных деньгах

Чаще всего в настоящее время подделывают гривны старого образца. А точнее – 500 гривен.

Использование или сбыт фальшивых купюр в Украине наказывается по закону. Речь идет о штрафах, ограничении или лишении свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества.