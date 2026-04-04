Не все так очевидно: платят ли украинскую пенсию за рубежом

Получать украинскую пенсию за границей могут не все. Условия выплат зависят от ряда факторов, которые часто остаются без внимания. Кто сохраняет право на пенсию за пределами страны в 2026 году, читайте дальше.

Кто может получать украинскую пенсию за границей?

Украинцы, которые постоянно или временно находятся за границей, не теряют права на пенсионное обеспечение. Более того, в 2026 году оформить пенсию можно без личного визита в государственные учреждения.

Однако выплаты могут не начисляться или быть приостановлены, если пенсия не оформлена, не пройдена идентификация или есть проблемы с документами. Также в некоторых случаях значение имеет страна проживания и соблюдение установленных процедур.

Справочно: Как объясняют в фонде, граждане, достигшие пенсионного возраста за пределами Украины, могут подать заявление через веб-портал электронных услуг. Процедура предусматривает авторизацию в личном кабинете и выбор соответствующей услуги в разделе, посвященном пенсионному обеспечению.

Как оформить пенсию за рубежом?

После этого формируется электронное заявление, к которому необходимо добавить подтверждающие документы, учитывает Visit Ukaine. Нужно будет прикрепить:

паспорт;

идентификационный код;

документы о трудовом стаже (в частности трудовую книжку);

а также, при необходимости, справки о специальном стаже, заработной плате или документы, подтверждающие особый статус.

Важно! Все файлы подаются в цифровом формате (скан-копии или фото надлежащего качества).

После подачи заявки она проходит стандартную обработку, которая обычно длится до 10 дней. Статус рассмотрения можно отслеживать онлайн в личном кабинете, что позволяет контролировать процесс без дополнительных обращений.

Как пенсионеру получать пенсию за границей?

Что касается получения средств, предусмотрено несколько вариантов. Самый распространенный из них это зачисление пенсии на банковскую карточку украинского банка. В то же время альтернативой являются международные почтовые переводы, в частности через национального оператора почтовой связи.

Таким образом, даже находясь за границей, украинцы могут не только сохранить право на пенсию, но и полностью оформить ее в дистанционном формате, придерживаясь определенной процедуры.

Индексируют ли такие пенсии в 2026 году?