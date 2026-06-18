Фондовый рынок России обвалился: всё из-за атаки Украины

Украина нанесла массированный удар по России. Множество беспилотников одновременно ударили по Москве. В результате этого российский фондовый рынок обвалился.

Насколько упали акции российских компаний?

Индекс Московской биржи IMOEX продемонстрировал заметное падение. Именно этот показатель отражает, насколько снизились акции российских энергетических компаний, указывают данные investing.com.

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Нужно понимать, что индекс Московской биржи отслеживает данные 50 крупных российских компаний.



Каков индекс Московской биржи IMOEX / Скриншот с сайта investing.com

Энергетические гиганты России продемонстрировали значительное падение. Например, "Роснефть" упала на 2,54%. Её цена снизилась до 328,50 рубля.

"Газпром", в свою очередь, снизился на 2,01%. Он упал до 107,61 рубля.

У других компаний ситуация следующая:

"Татнефть" – минус 1,79% – 532,60 рубля;

"Лукойл" – падение на 1,71% – до 4457 рублей;

"Новатэк" — минус 1,39% — 1003,60 рубля.

Кроме того, падение продемонстрировали и другие крупные российские компании. Например, "Сбербанк" снизился на 0,70%.

Что произошло в Москве?