Новый обвал на Московской фондовой бирже

В понедельник, 7 октября, Индекс государственных облигаций (RGBI) на Московской фондовой бирже опустился ниже важного психологического уровня. Об этом сообщают российские СМИ. Торги в пятницу индекс RGBI завершил на уровне 100,16 пункта.

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Этот показатель колеблется на уровне 99,99 пункта, что является самым низким уровнем с 21 марта 2022 года. Однако весной два года назад индекс уже на следующий день снова торговался выше уровня в 100 пунктов. За прошедшую неделю индекс государственных облигаций Мосбиржи потерял почти 2%. Тогда как последний раз индекс RGBI колебался ниже 100 пунктов в течение нескольких торговых дней аж в середине января в 2015 году.

Напомним, что в 2024 году США ввели санкции против Московской фондовой биржи. Соответствующее решение американские регуляторы приняли в середине июня.