Мощные символы: НБУ выпустил памятную монету к годовщине Чернобыльской катастрофы, первое фото

Во вторник, 26 апреля, в Украине отмечают 38-ю годовщину Чернобыльской катастрофы. По этому случаю НБУ ввел в обращение новую памятную монету.

Новая монета получила название “Чернобыль. Возрождение. Аист черный” и стала частью серии, которую посвятили возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника. Это четвертый экземпляр коллекции.

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Что известно о монете от НБУ

Номинал новой памятной монеты – 5 гривен. Ее тираж составляет 40 тысяч штук. На реверсе монеты изобразили пейзаж, на фоне которого есть черный аист. Тогда как вверху над птицей можно заметить птенцов в гнезде. На аверсе памятной монеты изобразили такие элементы:

Символическое колесо жизни, что является символом возрождения природы;

Стилизованный международный знак "Радиационная угроза", окутанный листьями;

Животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения: аиста черного, лошади Пржевальского, рыси, зубра, лося и бурого медведя.

Новая памятная монета от НБУ / Фото Национальный банк Украины

Черный аист – это редкая птица, которая является одним из символов возрождения жизни в Чернобыльской зоне. Этот вид птиц занесен в Красную книгу Украины и Европейский красный список, а также подпадает под охрану Бернской и Боннской конвенций.

В 2023 году Национальный банк Украины выпустил и ввел в обращение более 10 памятных монет по разным случаям. В частности, регулятор отчеканил в монетах героизм украинских защитников и защитниц, традиции, язык и важные для страны даты.