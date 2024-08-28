Мощная страна с Ближнего Востока начала блокировать платежи россиян

Банки в ОАЭ начали блокировать российские платежи, которые связаны с Китаем. Речь идет об оплате различных видов техники.

Банки из ОАЭ начали блокировать российские платежи

Кредиторы из Объединенных Арабских Эмиратов в августе начали блокировать оплату электронных компонентов и потребительской электроники от российских компаний. Об этом рассказали участники рынка.

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Россияне использовали ОАЭ, как пункт проведения платежей за технику, что покупали в Китае. Еще один нюанс о деятельности российских организаций в ОАЭ – это то, что они использовали иностранную юрисдикцию для перевода средств за электронику в Китай, однако сами товары сразу направляли в Россию.

К теме! Однако в последнее время этот процесс усложнился из-за рисков введения вторичных санкций. Добавляют, что через каналы поставок в ОАЭ в Россию проходит около 10 - 20% всех ноутбуков, тогда как по другим категориям товаров доля может достигать 30%.

Напомним, что банки из Грузии и Казахстана также приостанавливают сотрудничество с российскими банками и платежными системами. Главная причина – санкции Запада против России. Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что санкции, которые США ввели накануне Дня Независимости Украины, имели фактически мгновенный эффект на финансовый сектор России.