Банки з ОАЕ почали блокувати російські платежі

Кредитори з Об'єднаних Арабських Еміратів у серпні почали блокувати оплату електронних компонентів та споживчої електроніки від російських компаній. Про це розповіли учасники ринку.

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Росіяни використовували ОАЕ, як пункт проведення платежів за техніку, що купували в Китаї. Ще один нюанс щодо діяльності російських організацій в ОАЕ – це те, що вони використовували іноземну юрисдикцію для переказу коштів за електроніку в Китай, проте самі товари відразу направляли до Росії.

До теми! Проте останнім часом цей процес ускладнився через ризики запровадження вторинних санкцій. Додають, що через канали поставок в ОАЕ до Росії проходить близько 10 − 20% всіх ноутбуків, тоді як за іншими категоріями товарів частка може досягати 30%.

Нагадаємо, що банки з Грузії та Казахстану також призупиняють співпрацю з російськими банками та платіжними системами. Головна причина – санкції Заходу проти Росії. Глава НБУ Андрій Пишний заявив, що санкції, які США запровадили напередодні Дня Незалежності України, мали фактично миттєвий ефект на фінансовий сектор Росії.