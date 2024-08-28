Влияние санкций США на Россию

Глава НБУ напомнил, что накануне Дня Независимости Украины США объявили о введении персональных санкций против 400 физических и юридических лиц. Среди них были российские предприятия и компании из третьих государств (Китай, ОАЭ и другие). Андрей Пышный добавил, что эти санкции – это результат переговоров украинской команды с участием представителей НБУ с США.

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Банкир отметил, что в санкционный список внесли три российских компании. Например, санкции ввели против крупнейших провайдеров программного обеспечения и ИТ-решений для банков и финансового сектора:

"Диасофт" – один из разработчиков Системы передачи финансовых сообщений центробанка России,в отношении которой введены секторальные санкции Евросоюза;

"ЦФТ" – один из крупнейших провайдеров ИТ-услуг для финансового сектора в России, сотрудничает с центробанком России, является разработчиком российской платежной системы "Золотая Корона";

АТОЛ – поставщик платежных решений, производитель pos-терминалов, связан с сервисом Sigmapay для расчетов россиян в Турции.

По словам главы Нацбанка, недавние санкции США уже стали особенно ощутимыми для финансового сектора России. Пышный, в частности, заявил, что санкционные ограничения имели фактически моментальный эффект. Для примера, он вспомнил, что ряд банков Грузии и Казахстана решили приостановить переводы через платежную систему "Золотая Корона". Кредиторы сообщили, что они пошли на этот шаг из-за дополнительных проверок по сотрудничеству с лицами, против которых ввели ограничения для соблюдения международных экономических санкций.