Nasdaq планирует начать работать с украинскими стартапами на особых условиях

Украинские стартапы имеют возможность проводить листинг на одной из крупнейших бирж США на особых условиях. Это стало возможным благодаря подписанию меморандума между Министерством экономики Украины и технологической компанией Nasdaq.

12 февраля 2024 года Минэкономики и компания Nasdaq подписали Меморандум о взаимопонимании для усиления украинской экономики и рынка капитала. Поэтому на днях американская компания обратилась в Комиссию по ценным бумагам США относительно украинских стартапов.

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Украина подписала меморандум с Nasdaq

В частности, компания Nasdaq может отказаться от комиссий за листинг для украинских компаний на рынках Nasdaq как в США, так и в Евросоюзе. Для этого необходимо получить разрешение от регуляторов.

Меморандум также предусматривает следующие условия:

Компания Nasdaq будет помогать украинскому Правительству с технической поддержкой для будущего международного финансового центра в Украине, развития рынков капитала в Украине, доступа украинских компаний к долгосрочному финансированию на международных рынках;

Будет способствовать развитию бизнеса в Украине.

Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Мы искренне благодарны американским партнерам и Правительству США за системную работу над усилением экономической способности Украины. Наша цель в этом году – стать более экономически самозарядными и сотрудничество с Nasdaq – это возможность сделать нашу экономику более устойчивой, создать больше равных возможностей, чтобы воплощать свой экономический потенциал на полную.

Стороны подписали меморандум в присутствии Посла Украины в США Оксаны Маркаровой и Посла США в Украине Бриджит Бринк. Тогда как партнерству между Nasdaq и Украиной способствовало Агентство США по международному развитию (USAID).

Сотрудничество прокомментировал исполнительный вице-президент Nasdaq Эдвард Найт. По его словам, для восстановления экономики Украины потребуется консолидация глобальных усилий как на государственном, так и частном уровнях. Найт добавил, что договоренность между Nasdaq и Минэкономики – это первый шаг к более расширенному партнерству с Украиной.

В Агентстве США по международному развитию заявили, что партнерство между Nasdaq и украинским правительством является свидетельством того, что Украина открыта для развития предпринимательства, даже во время борьбы за свободу.