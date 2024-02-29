Мощное агентство из Бельгии объявило о начале работы в Украине: при чем здесь активы России
Источник:"Бинзес Цензор"
В Украине начало работу Бельгийское государственное агентство по вопросам развития EnaBel. Сотрудничество касается восстановления критической и социальной инфраструктуры.
Соответствующее заявление сделали во время встречи должностных лиц Министерства инфраструктуры Украины с министром сотрудничества в сфере развития и крупных городов Бельгии Каролиной Женни и главой агентства EnaBel Яном Ван Веттером.
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В Украине начало работать важное агентство из Бельгии
Бельгийская компания EnaBel имеет целью открыть офисы в Киеве и Харькове уже в ближайшее время. Агентству уже передала 150 миллионов доходов от замороженных активов России.К теме! В 2022 году агентство имело общий бюджет в размере 2,7 миллиарда долларов.
Также стороны уделили внимание обсуждению вопросу о возможном сотрудничестве в совместном со Всемирным Банком проекте HOPE, который сфокусирован на восстановлении поврежденного жилья в результате военных действий, в частности, путем получения компенсаций.Воррен Баффет – жива легенда світу інвестицій. Але навіть він з чогось починав та впевнено вибудовував свій успіх. Тож, аби почати власний шлях до фінансової свободи та навчитися інвестувати, як Баффет, можна заручитися підтримкою експертів Forex Club..