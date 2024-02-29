Мощное агентство из Бельгии объявило о начале работы в Украине: при чем здесь активы России

В Украине начало работу Бельгийское государственное агентство по вопросам развития EnaBel. Сотрудничество касается восстановления критической и социальной инфраструктуры.

Соответствующее заявление сделали во время встречи должностных лиц Министерства инфраструктуры Украины с министром сотрудничества в сфере развития и крупных городов Бельгии Каролиной Женни и главой агентства EnaBel Яном Ван Веттером.

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В Украине начало работать важное агентство из Бельгии

Бельгийская компания EnaBel имеет целью открыть офисы в Киеве и Харькове уже в ближайшее время. Агентству уже передала 150 миллионов доходов от замороженных активов России.

В 2022 году агентство имело общий бюджет в размере 2,7 миллиарда долларов.

Также стороны уделили внимание обсуждению вопросу о возможном сотрудничестве в совместном со Всемирным Банком проекте HOPE, который сфокусирован на восстановлении поврежденного жилья в результате военных действий, в частности, путем получения компенсаций.