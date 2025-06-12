Новая мошенническая атака: НБУ предупреждает об опасных письмах
- НБУ предупреждает о фишинговых письмах, которые имитируют официальные сообщения с вредоносными вложениями.
Мошенники используют фейковый e-mail nbu@gov.nbu.ua, похожий на настоящий домен Нацбанка.
В Украине снова активизировались мошенники. Злоумышленники пытаются обмануть украинцев, прикидываясь государственным органом.
О каких письмах предупреждает НБУ
В Украине 12 июня зафиксировали мошенническую кампанию, которая рассылает украинцам письма с вредными вложениями, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Фишинговые письма имитируют официальные от НБУ – в теме письма и названии прилагаемого файла.
- Злоумышленники присылают письма с разных электронных адресов.
- В подписи указан фейковый e-mail nbu@gov.nbu.ua, который похож на официальный домен Национального банка.
Не загружайте файлы, добавлены к таким письмам, а также не переходите по прилагаемым ссылкам,
– отмечают в НБУ.
В Нацбанке подчеркивают, что работники НБУ в электронной переписке пользуются только официальной корпоративной почтой, которая содержит домен @bank.gov.ua.
Что известно о фишинге
Фишинг – это вид кибермошенничества, во время которого злоумышленники пытаются обманом получить личную информацию от пользователей Интернета, выдавая себя за авторитетные организации или лица. Чаще всего это делается через электронную почту, когда мошенники создают поддельные сайты и письма.