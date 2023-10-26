Речь идет о так называемых брокерах и биржах, которые продавали несуществующие акции. В Monobank рассказали, что почти 5 тысяч их клиентов каждый месяц передавали им ориентировочно 3 миллиона гривен, согласно данным с марта по июль 2023 года.

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В Monobank рассказали о мошеннической схеме

В то время как в первой половине октября эта мошенническая схема вышла на новый уровень. Ведь за 15 дней на счета этих бирж и брокеров перечислили 6 миллионов гривен. Олег Гороховский предположил, что общая сумма за месяц может достичь 8 – 9 миллионов гривен.

Выходит, что желание заработать "легкие деньги" неуклонно растет. Я уже даже немного смущен,

– заявил Гороховский.

Украинский банкир добавил, что крайне сложно защитить человека, самостоятельно направляющего собственные деньги биржу, которого просто не существует. Кроме того, он отметил, что прислав эти средства для ВСУ, то пользы было бы больше

По данным Нацбанка, с начала полномасштабной российской агрессии 11% украинцев попадали в сети мошенников. Самые распространенные схемы – продажа в Интернете, фишинговые ссылки и взлом аккаунтов.