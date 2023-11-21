Новый сервис "Приватбанк": как теперь будут бороться с мошенниками

"Приватбанк" начинает активную борьбу с мошенниками. В приложении "Приват24" теперь доступен новый сервис, который поможет пользователям не допустить похищения денег с их счета.

Как будет работать новый сервис

Новый функционал "Приват24" будет позволять клиенту быстро получить консультацию специалиста и принять необходимые меры. При этом не нужно ждать пока в контакт-центре появится свободный оператор, отмечает член правления "Приватбанка" по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, сообщает 24 Канал.

Читайте также Блокада польской границы: какие убытки ждут предпринимателей

Дмитрий Мусиенко Член правления "ПриватБанка" по вопросам розничного бизнеса Теперь клиентам, которые столкнулись с мошенничеством, не нужно звонить в банк и ждать соединения с оператором. Срочный сервис информирования о мошенничестве в Приват24 автоматически включает все необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшие попытки мошенничества и минимизировать риски для клиента, а в некоторых случаях автоматически создать заявку на возврат средств.

Как поступить, если вы стали жертвой мошенничества:

В меню "Приват24" выберите пункт "Коммуникация".

Далее перейдите в раздел "Сообщить о мошенничестве".

Опишите, что произошло. Важно то, как именно действовали мошенники. Обязательно укажите, передавали ли вы личные данные злоумышленникам.

Новый сервис будет не только помогать жертвам афер, но и противодействовать возможным мошенническим действиям. Представители "Приватбанка" призывают украинцев информировать приложение о подозрительных сайтах и номерах телефонов злоумышленников.

Преимущественно злоумышленники действуют через интернет. Чтобы обезопасить себя от мошеннических действий, нужно не распространять конфиденциальную информацию относительно своего счета, в частности, пин.