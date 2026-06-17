Как противостоять мошенникам: действенные методы, которые помогут защитить себя
Мошенники сейчас активно "работают". Они используют различные методы для обмана граждан. Чтобы защитить себя, стоит "взять всё" в свои руки.
Как противодействовать мошенническим схемам в 2026 году?
Методы противодействия зависят от того, как именно к вам обратились мошенники, рассказала 24 Каналу заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Анна Довгальская.
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Финансовая безопасность начинается не только с технологий, но и с поведения клиента. Банки постоянно совершенствуют системы защиты, но мошенники часто атакуют не банк, а человека. Именно поэтому внимательность, хладнокровие и проверка информации через официальные каналы остаются самыми простыми и в то же время самыми эффективными способами защиты.
Как действовать в зависимости от типа мошенничества:
- Звонок из банка. В этом случае при малейшем подозрении необходимо перезвонить в официальный контакт-центр банка. Номер указан на карте или на официальном сайте.
- Сообщение с текстом "карта заблокирована". Обычно в таких случаях просят указать личные данные, например, CVV, PIN-код, чтобы исправить ситуацию. Это ни в коем случае нельзя делать. Лучше всего сразу обратиться в банк.
- Сообщение о компенсации или социальных выплатах. Обычно это SMS с "вредоносными" ссылками. Лучше всего игнорировать такие сообщения и обратиться в организацию, воспользовавшись официальными контактами.
- Сообщения о родственниках, попавших в беду. Лучше всего в этом случае перезвонить потенциально пострадавшему человеку, а не переводить деньги мошенникам
- Продажа товара на маркетплейсе. Не доверяйте слепо продавцу. Например, не стоит вводить данные карты на сторонних страницах "для получения средств".
- Взлом аккаунта в мессенджере. Чтобы не стать жертвой такого мошенничества, необходимо включить двухфакторную аутентификацию. Кроме того, стоит усложнить пароль. Если вы получаете уведомления о попытке взлома, сразу предупредите знакомых о сложившейся ситуации.
Отметим, что если у вас возникло подозрение, что ваши данные попали к мошенникам, немедленно обратитесь в банк. При наличии вещественных доказательств, например, переписки, обязательно сохраните их — это поможет в ходе расследования.