Аналог Patreon: Monobank запустил сервис для легального заработка стримеров
Источник:Олег Гороховский
Компания Monobank запустила проект "База", что позволит подписчикам легально донатить стриммерам. По сути это собственный аналог Patreon, который позволит людям монетизировать свое творчество.
Что позволит новый сервис
По словам соучредителя компании Олега Гороховского, в настоящее время проект находится в режиме бета-тестирования. Он позволит не только донатить, но и подписываться на ФЛП.
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Есть неочевидная проблема – у стримеров нет нормального сервиса для подписок донатов в качестве легального заработка. Теперь им не нужно получать деньги в конверте.
Что можно делать на сервисе сейчас:
- получать донаты;
- Предлагать пользователям подписки разных уровней;
- Выводить QR и анимацию донатов на удержание.
Что будет на сервисе в дальнейшем:
- Уникальные анимации для разных размеров доната и подписки;
- Возможность заказывать донатом музыку;
- Учет пожеланий тестеров.
Для того чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо иметь счет ФЛП в monobank, и залогиниться на base.monobank.ua.Заметьте ! Тариф составляет 3% – и за донаты, и за подписки.
Запуск "конвертов" в "ПриватБанке" и реакция Monobank
Напомним, на днях "ПриватБанк" запустил аналог банок - опцию "Конверт". Следовательно, Олег Гороховский сразу отреагировал. Он написал, что государственный банк запустил "убийцу Банок"
Гороховский также обнародовал несколько комментариев, написанных в социальной сети X (в прошлом Twitter) под постом одного пользователя. Вот некоторые из них:
- "Пополнение возможны с 9 до 13 с понедельника по пятницу. Средства засчитываются до трех банковских дней".
- "Ощадбанк в ответ выпускает свой аналог "под матрас", можно использовать как обычную дебетовую карту".
- "Некоторые люди по привычке будут искать там вторую часть зп".
- "Наконец-то зарплата в конвертах официально".
- "Оперативно сработали".