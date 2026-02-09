Лучше чем депозит: в Monobank заработала новая услуга
- Monobank запустил новую услугу инвестирования валюты, которая позволяет получать доход 3,7% в долларах и 2,8% в евро.
- Услуга функционирует путем вложения средств в валютную "Банка".
В Monobank заработала новая услуга. Теперь там доступно инвестирование валюты. Кроме того, что это вложение приносит прибыль, его можно в любой момент вывести.
Как именно работает новая функция Monobank?
Сейчас тестирование этой функции началось в тестовом формате, сообщает соучредитель Monobank Олег Гороховский.
Читайте также Какую сумму в валюте можно перевести за границу сейчас
У меня в моно лежит валюта и я постоянно жалею, что она никак не зарабатывает Кажется, мы это решили! Теперь доллары и евро будут приносить прибыль, и при этом их можно будет вывести в любой момент.
Как объясняет Гороховский, схема работы этого механизма выглядит так:
- нужно вложить 1 100 долларов или евро в валютную "Банку";
- именно благодаря такой сумме вы сможете включить функцию инвестирование;
- доход будет разный: 3,7% при вложениях в долларах, 2,8% – в евро.
Под капотом, мы купим на баланс этой "Банки" гособлигации. А вывести обратно можно любую сумму хоть в следующую секунду после пополнения. Конечно, так быстро вы ничего не заработаете, но и ничего не потеряете,
– говорит Гороховский.
Гороховский также указал, что после набора 5000 включенных инвестирования – начнется дальнейшая запись желающих. То есть, будет создана своеобразная очередь.
Заметим, что несколько подобный функционал имеет Wise. Это специальный британский сервис, который ранее действовал в Украине. Он начал сворачивать деятельность еще в августе 2022 года. А уже в конце 2024 года Wise ограничил возможность выплат на карты украинских банков, сообщал ранее сервис.
Что еще важно знать о новой функции Monobank?
Сейчас в Monobank есть достаточно валютных ОВГЗ, чтобы покрыть указанный уровень спроса. Однако, по словам Гороховского, банк сможет закупить еще больше и продолжить.
Дальнейшее существование этой функции в Monobank зависит от пользователей. Если она будет популярна, ее оставят. Чтобы воспользоваться нововведением, нужно обновить приложение.