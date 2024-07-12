Единственный представитель Украины: какой банк во второй раз вошел в рейтинг лучших финтех-компаний мира

Издание CNBC совместно с компанией по исследованию рынка Statista ежегодно представляют рейтинг лучших финтех-компаний в мире, которые работают в различных секторах. Во второй раз в этот список включают украинский Monobank.

Стоит добавить, что Monobank – это единственный представитель Украины в рейтинге от CNBC. Впервые в этот список кредитор попал в 2023 году.

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Monobank попал в рейтинг лучших финтех-компаний мира

Monobank попал в мировой рейтинг в категории Neobanking. Всего в эту группу внесли 35 необанков из 14 стран:

США,

Нидерландов,

Польши,

Бразилии,

Индии,

Турции,

Великобритании,

Бразилии,

Аргентины,

Южной Кореи,

Нигерии,

Германии,

Дании,

Украины.

Стоит добавить, что 20 необанков, которые входят в нынешний рейтинг, сумели повторить свой прошлогодний успех.

Что такое необанки Это финансовые учреждения, которые работают без физических отделений. Такие компании предоставляют услуги клиентам через мобильные устройства и компьютеры.

Как составляют рейтинг

Рейтинг создают, проанализировав результаты основательного исследования, которое проводят аналитики Statista с марта по май 2024 года. Они изучают показатели более 2000 компаний.

Финтех компании оценивались по общим показателям эффективности, что занимали 40% веса в оценке, и специфическими для сегмента ключевыми показателями эффективности с долей в 60% оценки.