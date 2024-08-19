Monobank отразил масштабную кибератаку: как долго она продолжалась

Сооснователь Monobank сообщил о завершении DDoS-атаки, которая длилась несколько дней. Он раскрыл все ключевые детали относительно этой ситуации.

Monobank отбил кибератаку, которая длилась несколько дней

Олег Гороховский сообщил, что в понедельник, 19 августа, DDoS-атака на Monobank прекратилась. По его словам, это произошло в два часа ночи. Напомним, что кибератака стартовала вечером 16 августа. На следующий день соучредитель кредитора добавил, что атака продолжалась почти непрерывно.

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За трое суток украинский банк получил более 7,5 миллиарда запросов к своим сервисам. Олег Гороховский отметил, что Monobank "ни на минуту мы не замедлились и не останавливали обслуживание клиентов". Предприниматель также поблагодарил IТ-команду Monobank и всех, кто поддерживал и предлагал помощь. В частности, из-за аномальной кибератаки помощь Monobank предлагали даже украинские спецслужбы.