Продавать вещи станет выгоднее: важные новости от Monobank

Monoбазар "расширяется". Теперь там будут доступны аукционы. Благодаря этому вы можете продавать вещи по принципу выставления лотов.

Что такое аукционы на Monoбазаре?

Соучредитель Mono Олег Гороховский указал, что процесс продажи на аукционах будет похож на то, что мы видели в фильмах, говорится в сообщении бизнесмена.

Олег Гороховский Соучредитель Monobank Все как в кино, но дистанционно – выставляете товар и указываете минимальную цену, другие пользователи делают ставки. Через 3 дня самая высокая побеждает: вы отправляете товар и получаете оплату.

Гороховский также уточнил, что он выставил собственные лоты. Таким образом, по словам бизнесмена, украинцы увидят, как работает новый механизм.

Важно! Лоты Гороховского можно найти за ссылкой.

Продавать товары можно с разной целью. В частности, чтобы помочь сборам.

Все продажи на патронатную службу "Ангелов" мы удваиваем вплоть до 27 мая. Так что если хотите продать или купить что-то редкое– заходите на Базар,

– призывает Гороховский.

Заметим, запуск Monoбазара состоялся еще в декабре 2025 года. Это, фактически, удобный маркетплейс, где можно продавать разные вещи. Одним из преимуществ именно этого сервиса является доступность функции– "оплата по частям", рассказал Гороховский.

