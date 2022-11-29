По словам одного из основателей Monobank Олега Гороховского, после продажи компании консорциуму инвесторов за 1 миллиард долларов наступил бы ее выход на фондовый рынок.

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Предложение для Monobank на 1 миллиард долларов

Украинский бизнесмен добавил, что предложение по продаже банка отклонили из-за отказа некоторых акционеров. Об этом сообщалось еще в августе 2021 года.

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Гороховский объяснил, что по условиям корпоративного соглашения невозможно принять решение о продаже без поддержки всех участников процесса. Что касается предложения от консорциума инвесторов, то там были очень знаковые фигуры:

Goldman Sachs,

Mubadala,

Dragon Capital,

LetterOne.

С таким сильным партнером, как тогда казалось, он сразу стал бы стоить 3 миллиарды долларов, потому что мы сразу начали б готовиться к IPO,

– уточнил Гороховский.

Бизнесмен заявил, что это было очень серьезное предложение. По его словам, 1 миллиард долларов за любой украинский бизнес – это очень хорошая цена.