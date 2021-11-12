Олег Гороховский рассказывал о создании карты Monobank в биткоинах еще в середине лета этого года. На момент создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровне 63 748 долларов за монету, рыночная капитализация составляет 1,2 триллиона долларов, сообщает CoinDesk .

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Карта в биткоинах от Monobank

По его словам, карточка в биткоинах готова, а команда Monobank уже в течение трех месяцев ждет одобрения от Национального банка Украины. Гороховский добавил, что его очень огорчает тот факт, что украинский центробанк так долго принимает решение по этому проекту.

К теме Соучредители Monoban k попали в топ-100 самых богатых украинцев в 2021 году. Речь идет об Олеге Гороховском и Евгении Кривенко (Яценко). Их капиталы оцениваются в 100 миллионов долларов.

Кроме того, он добавил, что организации, которые выдают украинцам микрокредиты под 100 000% для НБУ нормально, тогда как в отношении карты в цифровой валюте возникают опасения. Предприниматель подчеркнул, что уже весь мир работает с криптовалютами, компании от PayPal до Visa, а в "Украины, как всегда, есть особый путь".

В Monobank готова карта в биткоинах / Фото Getty Images

Торговля активами

Олег Гороховский отметил, что всем украинским банкам не удалось заключить договор с компанией Interactive Brokers, которая управляет крупнейшей торговой платформой в США и дает возможность торговать разными финансовыми инструментами (акциями, опционами, фьючерсами, облигации и т.п.).

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Процедура заключения контракта и проверка пакета документов длилась три месяца. По его данным, брокерская фирма получила аналогичные запросы от:

Таскомбанк,

Укргазбанка,

А-Банке,

ПриватБанка.