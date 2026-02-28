За три копейки – 80 тысяч гривен: как разбогатеть на старых монетах
- На онлайн-аукционе три монеты Украины 1992 года с редким дизайном были проданы за 80 тысяч гривен.
- Монеты имели уникальный аверс из-за использования неправильных штемпелей, что сделало их ценными для коллекционеров.
Иногда настоящий клад скрываются в неприметных монетах. За некоторые старые экземпляры коллекционеры готовы отдавать тысячи гривен, однако найти такие копейки не так и просто.
Какие монеты стоят 80 тысяч?
Недавно, на онлайн-аукционе обладателю трех украинских монет 1992 года выпуска предложили 80 тысяч гривен, пишет Violity.
Клиент аукциона выставил на продажу три, казалось бы, обычные монеты:
- номиналом 10 копеек;
- номиналом 25 копеек;
- и номиналом 50 копеек.
Все они были отчеканены в 1992 году, но не это делает эти копейки уникальными. Дело в редком дизайне аверса монет (обратной стороны), который так заинтересовал коллекционеров.
- У этих копеек изображен щит был выпуклый, трезубец, наоборот, вдавленный.
- Зато в более распространенных монет того года выпуска трезубец имеет выпуклую форму, а щит нарисован тонкими линиями.
Объясняется такая аномалия на самом деле просто: при изготовлении редкой партии монет на Луганском станкостроительном заводе рабочие взяли неправильные штемпели.
В итоге такой брак составил немалую прибыль участнику онлайн-аукциона. На три монеты сделали 37 ставок, что подняло цену в целом до 80 тысяч гривен, за которую и был продан лот.
Фото: объявление о продаже монет на онлайн-аукционе
Сколько стоят редкие монеты?
История этих редких экземпляров берет начало из Великобритании – именно там изготовили первые пуансоны для чеканки украинских монет.
Однако английские монетчики, очевидно, ошиблись в эскизах. Ведь штемпели при изготовлении копеек дали обратный эффект, пишет специализированный сайт "Монеты-ягодки".
Поскольку на Луганском станкостроительном заводе срочно нужно было настраивать станки для чеканки монет, а другого инструмента не было, решили пробный тираж сделать пуансонами с браком,
– говорят авторы.
Позже эти монеты должны были утилизировать как те, что не соответствуют официальным документам. Но часть все же попала в руки украинцев.
Теперь эти бракованные копейки ценятся за свою необычность, а именно:
- 10 копеек 4ВАм можно продать за сумму от 14 тысяч до 20 тысяч гривен;
- 25 копеек 4БАм – от 3 тысяч до 5 тысяч гривен;
- 50 копеек 4ААм – от 2 с половиной тысяч до 6 тысяч гривен.
Важно! Поэтому, чтобы заработать богатство на старых монетах, стоит убедиться в их уникальности. Обычно большие деньги платят не за оборотные копейки, а за те, которые хотели утилизировать после чеканки из-за каких-то дефектов.
Какие интересные монеты выпустил НБУ?
В начале ноября 2025 года Национальный банк Украины выпустил сувенирную монету "Год Лошади" – символ 2026 года по китайскому календарю.
В декабре НБУ анонсировал новую серию оборотных памятных монет о единстве страны. Первые три посвящены Крыму, Донецкой и Луганской областям – регионам, которые первыми пострадали от российской агрессии.
Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что серию будут расширять в течение двух лет и она охватит все области Украины.
А самая дорогая украинская монета посвящена Евро-2012: золотое изделие весом 500 граммов с тиражом чуть более 100 штук, которое на вторичном рынке стоит несколько миллионов гривен.