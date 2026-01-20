Судьба 50 копеек в Украине: изымут ли монеты из обращения в 2026 году

Сейчас в обращении Украины находится не менее полутора миллиардов монет номиналом 50 копеек. Эти деньги будут находиться в обращении и участвовать в ценообразовании определенный период.

Что будет с 50 копейками в 2026 году?

Дело в том, что розничная монета участвует в расчетах, пишет 24 Канал со ссылкой на слова главы Национального банка Андрея Пышного.

Читайте также Машина за 12 миллионов: НБУ совершил неожиданную покупку

Андрей Пышный Глава Национального банка Украины То, что в обращении находится минимум полтора миллиарда монет номиналом 50 копеек и мы имеем запросы от розничных сетей на их дочеканивание, свидетельствует: процесс денежного обращения требует, чтобы розничная монета оставалась в обращении определенное время. И сколько бы это не длилось, в обращении должна быть удельная украинская монета как одна сотая часть гривны.

Пышный рассказал, что от розничного бизнеса можно услышать о потребности в монете номиналом 50, "к сожалению, еще копеек". Но глава Нацбанка надеется, что в ближайшее время это уже будет 50 шагов.

Она будет храниться в обращении еще несколько лет. Для того чтобы поддерживать соответствующее качество и количество монет в обращении, Национальный банк должен докарбовуваты от 20 до 30 млн монет ежегодно,

– пояснил Андрей Пышный.

Но есть важный момент: Национальный банк Украины не будет изымать из обращения монету номиналом 50 копеек. И даже тогда, когда дочеканит монету номиналом 50 шагов.

Обратите внимание! Они будут в обращении параллельно и будут иметь одинаковые технические характеристики, такие же диаметр и вес.

Какие копейки таки изымают из обращения?

Напомним, что 10 копеек изымут из обращения. Об этом сообщили в Нацбанке.

Постепенное изъятие из наличного обращения монет таким номиналом происходит с 1 октября 2025 года.

Но эти разменные монеты по состоянию на сейчас остаются платежным средством. Предприятия, различные сферы услуг и банки и в дальнейшем будут принимать 10 копеек для расчетов и платежных операций.

Что же тогда меняется?

Банки не будут выдавать из касс такие монеты.

Кроме того, НБУ не будет чеканить монеты. номиналом 10 копеек и прекратит подкрепление ими касс банков для пополнения наличного обращения.

Важно! Украинцам не нужно специально их сдавать или обменивать.

Какие гривны изымают из обращения?